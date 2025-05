Detingut un jove de 21 anys per l'incendi a l'antic habitatge de Starmer

MADRID 13 maig (EUROPA PRESS) -

Les forces de seguretat del Regne Unit han detingut un jove de 21 anys per la seva presumpta vinculació amb un aparent atac incendiari perpetrat dilluns a la matinada contra l'antic domicili del primer ministre, Keir Starmer, i dos incidents més, tots a Londres.

El sospitós ha estat detingut aquest dimarts, acusat en principi de provocar incendis "amb la intenció de posar vides en risc". Els investigadors examinen si té relació amb els danys d'un vehicle el 8 de maig, un altre foc a l'entrada d'una propietat el dia 11 i l'incident a l'anterior casa de Starmer.

No consten ferits per cap d'aquests tres incidents i, en el cas de l'habitatge vinculat al primer ministre, el cas ja va ser descrit com "un petit incendi fora d'una propietat". En concret, es va originar un foc que va quedar controlat al cap de mitja hora.

Starmer va agrair dilluns la tasca dels serveis d'emergència, tot i que va evitar valorar el cas en tractar-se d'una investigació activa, de la mateixa manera que ha fet aquest dimarts la ministra d'Interior, Yvette Cooper. "La policia està investigant aquests incidents i tenen tot el meu suport", s'ha limitat a dir en unes declaracions a la BBC.