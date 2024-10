Detingut un individu en possessió il·legal d'una pistola a prop d'un acte de Trump

El Servei Secret dels EUA assegura que el magnat no estava en perill

MADRID, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

Un home de 49 anys identificat com a Vem Miller va ser arrestat quan estava en possessió d'una pistola carregada el dissabte a prop del míting que va donar el candidat presidencial republicà Donald Trump a Coachella, Califòrnia, segons ha informat aquest diumenge l'Oficina del Xèrif del comtat de Riverside.

"Miller ha estat detingut sense incidents i traslladat després al Centre de Detenció John J. Benoit per possessió d'un arma carregada i possessió d'un carregador de gran capacitat", recull el comunicat policial.

Els agents el van trobar dins d'un vehicle tot terreny negre al lloc de control a prop de l'acte polític, on van trobar una escopeta i una pistola carregada sense estar registrades, encara que "l'incident no va afectar a la seguretat de l'expresident Trump ni dels assistents a l'esdeveniment".

Miller, qui tenia previst comparèixer davant d'un tribunal el pròxim 2 de gener per un cas de violació de llicència d'armes, ha estat posteriorment posat en llibertat sota fiança de 5.000 dòlars (uns 4.570 euros), segons el Sistema d'Informació de Presos del Comtat de Riverside.

Per la seva banda, el Servei Secret, l'FBI i l'Oficina de la Fiscalia han indicat en un comunicat conjunt que el magnat no es trobava en perill i que aquesta vegada no s'ha dut a terme cap arrest federal.

"El Servei Secret dels Estats Units considera que l'incident no va afectar les operacions de protecció i que l'expresident Trump no corria cap perill. Si cé no s'ha realitzat cap arrest federal en aquest moment, la investigació està en curs", resa el document.

A més, un funcionari de la Policia Federal ha confirmat a la cadena NBC News que no hi ha indicis que es tractés d'un intent d'assassinar a l'exmandatari.