Detingut el guionista Paul Laverty a Escòcia acusat de terrorisme pel seu suport al grup Palestine Action

El guionista escocès Paul Laverty ha estat detingut aquest dilluns per la policia d'Escòcia acusat de terrorisme per portar una samarreta amb la inscripció 'Genocidi en Palestina, és hora d'actuar'.
La samarreta que portava Laverty ha estat considerada com un suport a Palestine Action, un grup de protesta declarat organització terrorista pel Govern escocès al juliol, segons ha informat el mitjà 'The National'.
Després de ser alliberat, el guionista, qui ha guanyat la Palma de Oro per les seves col·laboracions amb el director Ken Loach, ha declarat que havia estat acusat sota la legislació antiterrorista i que haurà de comparèixer davant del tribunal el 18 de setembre.
"És bastant surrealista que et prenguin les petjades i una mostra als 68 anys, sense haver tingut mai un problema amb la policia en la meva vida. Vaig pensar que era molt, molt important canviar la narrativa. No es tracta d'aquesta samarreta. En realitat, es tracta del genocidi", ha dit.
Per Laverty, el tribunal "més important" és el de l'opinió pública: "Aquest és el tribunal veritablement important, no el del 18 de setembre, no el tribunal de pacotilla, no aquesta gent petita i pedant que observa amb lupa la lletra de la samarreta: 'Genocidi en Palestina, és hora d'actuar'".
"El que cal fer és veure el quadre general. Cal detenir la venda d'armes que avui s'usen per causar misèria, fam i genocidi. El tribunal de l'opinió pública, això és el que compte", ha manifestat.
Per la seva banda, la policia escocesa ha explicat que, després d'una protesta enfront de la comissaria de St Leonards aquest dilluns, un home de 68 anys ha estat arrestat sota la Llei Antiterrorista de 2000 per mostrar suport a una organització proscrita. Les investigacions continuen.
Laverty ha portat la citada samarreta en diversos esdeveniments durant els festivals d'Edimburg. La setmana passada, el guionista i Loach es van unir a una manifestació contra la prohibició de Palestine Action.