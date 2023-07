Detingut el fill gran de Gustavo Petro, acusat de blanqueig de capitals i enriquiment il·lícit

MADRID, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

Nicolás Petro, el fill gran del president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha estat detingut per ordre de la Fiscalia de Colòmbia pels presumptes delictes de blanqueig de capitals i enriquiment il·lícit. La Fiscalia també ha sol·licitat la captura de l'exparella de Nicolás Petro, Day Vásquez, per rentat de capitals i violació de dades personals.

"La Fiscalia General de la Nació es permet informar que el dia d'avui 29 de juliol del 2023, al voltant de les 6.00 hores, en compliment del que disposa el jutjat 16 penal municipal amb funció de control de garanties de Bogotà, es fan efectives les ordres de captura proferides contra Nicolás Fernando Petro Burgos (...) i Daysuris del Carmen Vásquez Castro (...) per fets que han tingut lloc des del 2022 fins a la data present", ha assenyalat l'entitat a través d'un comunicat.

Petro i Vásquez seran posats a la disposició d'un jutge penal municipal amb funció de control de garanties, a qui se li sol·licitarà impartir legalitat als procediments de violació de domicili, captura i confiscació d'elements materials probatoris.

En resposta a aquesta detenció, el president colombià ha publicat un missatge a la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter, en el qual reconeix que "em dol molt tanta autodestrucció i que un dels meus fills passi per la presó".

En qualsevol cas, assegura que la Fiscalia tindrà "totes les garanties de la meva part per procedir d'acord amb la llei". "Com vaig afirmar davant el fiscal general no intervindré ni pressionaré les decisions; que el dret guiï lliurement el procés", ha subratllat.

"Al meu fill li desitjo sort i força. Que aquests successos forgin el seu caràcter i pugui reflexionar sobre els seus propis errors", ha indicat el mandatari colombià.