Detingut a Armènia el líder opositor Samvel Karapetyan

MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Les forces d'Armènia han detingut aquest dimecres el líder del partit opositor Armènia Forta, l'empresari armeni-rus Samvel Karapetyan, després d'uns escorcolls a casa seva i les de desenes de membres de la formació en unes investigacions que afecten una trentena de persones.
El Comitè d'Investigació del país ha confirmat en un comunicat que s'han emprès accions penals contra tots ells en un procés que inclou delictes d'abús d'autoritat, blanqueig de capitals i malversació de fons, principalment.
Així, ha indicat que els danys s'enfilarien a 64.585 milions de drams armenis (uns 159 milions d'euros). El mateix Karapetyan, que ja estava en arrest domiciliari per un altre cas, ha estat acusat de fer crides a deposar l'ordre constitucional i també per blanqueig de capitals.
Fa uns mesos, la formació que encapçala Karapetyan va intentar anul·lar les eleccions que van donar la victòria a l'actual primer ministre, Nikol Pashinyan. El partit va intentar impugnar els resultats en considerar que s'havien produït irregularitats que invalidaven el procés.
El partit governamental, Contracte Civil, ha insistit que les accions del partit opositor després dels comicis van suposar un intent de prendre el poder per la força.