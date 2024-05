Detingut un adolescent de 16 anys per llançar còctels Molotov contra una sinagoga de Varsòvia

MADRID, 2 maig (EUROPA PRESS) -

Les forces de seguretat de Polònia han detingut aquest dijous un adolescent de 16 anys per llançar presumptament còctels Molotov contra la sinagoga de Nozyk, la més antiga de Varsòvia, la capital del país.

Un portaveu de la policia ha indicat que el jove, que no ha estat identificat, s'ha negat a hores d'ara a fer declaracions, per la qual cosa no se sap el motiu de l'atac, segons informacions del diari 'Rzeczpospolita'.

El ministre d'Exteriors polonès, Radoslaw Sikorski, va indicar dimecres després de l'incident que un grup d'homes sense identificar havia provat d'"incendiar" la sinagoga en un atac que es va saldar sense víctimes ni ferits.

Per la seva banda, el president, Andrzej Duda, va lamentar el fets i va reafirmar que "no hi ha lloc per a l'antisemitisme i l'odi" a Polònia.