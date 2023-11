Detingudes unes 600 persones a França per actes antisemites des de l'inici de la guerra a Gaza

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Interior de França, Gérald Darmanin, ha informat aquest dimarts que unes 600 persones han estat detingudes per la Comissió d'Actes Antisemites des que va començar la guerra a Gaza arran dels atacs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) contra sòl israelià.

En una entrevista a l'emissora Europe 1, Darmanin ha indicat que des d'aleshores s'han registrat 1.518 actes i comentaris antisemites en territori francès, la qual cosa suposa una xifra tres vegades superior a la registrada en tot el 2022.

Així, ha explicat que es tracta, en la majoria dels casos, d'insults i cartells, però també assalts. Les autoritats mantenen obertes pel cap baix 330 investigacions per enaltiment del terrorisme i antisemitisme.

"També s'han registrat actes antimusulmans, però no arriba a l'alçada dels antisemites", ha explicat abans d'afirmar que "hi ha mesquites que reben amenaces de mort i d'atacs",

Diumenge, el president del país, Emmanuel Macron, va fer una crida a la població francesa per combatre l'"intolerable" ressorgiment de l'antisemitisme "desenfrenat" en vista de l'augment d'aquests actes i va destacar que "una França on els conciutadans jueus tenen por no és veritablement França".

Macron ha advertit sobre els riscos que la divisió comporta per a la societat francesa i ha subratllat que, al llarg de la seva història, "l'antisemitisme sempre ha estat el preludi d'altres odis i racismes".