Detingudes cinc persones més pels incidents de l'Ajax-Maccabi a Amsterdam

Un grup de persones incendia un tramvia a l'oest de la capital neerlandesa

MADRID, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La Policia neerlandesa ha detingut aquest cap de setmana a cinc persones més pels incidents ocorreguts dijous passat després del partit de futbol entre l'Ajax d'Amsterdam i el Maccabi de Tel Aviv, amb enfrontaments entre propalestins i aficionats israelians.

Els sospitosos, d'entre 18 i 37 anys, són originaris d'Amsterdam, Utrecht i Heerhugowaard, i van ser localitzats gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat, ha informat aquest dilluns la Policia neerlandesa en la seva pàgina web.

Quatre d'ells romanen sota custòdia policial i un d'ells ja ha estat enviat a presó per presumptament haver comès actes "violents" contra particulars durant la jornada del partit disputat a l'estadi Johan Cruyff Arena, als voltants del qual s'havien concentrat desenes de manifestants propalestins per protestar contra el fet que l'equip israelià continui competint i no hagi estat exclòs malgrat l'ofensiva militar llançada contra la Franja de Gaza.

A aquests se sumen altres quatre arrestats, entre ells dos menors, que romandran a la presó provisional durant dues setmanes, després que ho hagi dictaminat aquest dilluns un tribunal del país. La Policia ha afirmat que no descarta més detencions.

Les autoritats israelianes han denunciat un "pogrom" per la "persecució" a jueus i israelians el dia del partit a la capital neerlandesa. Les autoritats holandeses han decretat l'estat d'emergència a la ciutat, per la qual cosa estan prohibides les manifestacions. No obstant això, el diumenge mig centenar de persones van ser detingudes durant una protesta propalestina no autoritzada per denunciar la violència dels aficionats israelians.

DISTURBIS EN ÁMSTERDAM

La violència ha continuat en la tarda d'aquest dilluns a la capital neerlandesa. Un grup d'entre 20 i 30 persones ha protagonitzat una sèrie de disturbis a partir de les 19.00 hores (hora local) a l'oest de la ciutat. Segons ha informat el canal RTL, han llançat bigues de fusta, pedres i artefactes pirotècnics, arribant fins i tot a incendiar un tramvia.

Les flames han estat extingides i la Policia antidisturbis s'ha desplaçat al lloc dels fets, on ja ha realitzat detencions, segons ha informat a través del seu canal a la xarxa social X. "Per evitar una escalada i restablir la calma, la Policia està present als voltants de Plein 40-45", ha declarat, alhora que ha demanat a la població que es mantingui allunyada de la zona.