Detinguda una persona per un tiroteig a Seattle que deixa tres morts i quatre ferits

MADRID 27 jul. (EUROPA PRESS) -
La policia de la ciutat de Seattle, al nord-oest dels Estats Units (EUA), ha detingut una persona pel tiroteig registrat aquest diumenge en un festival gastronòmic al centre de la ciutat que s'ha saldat amb tres morts i quatre ferits.
Segons ha informat el Departament de Policia de Seattle, dues de les víctimes han mort al lloc de l'atac, mentre que una tercera persona ha perdut la vida al centre mèdic on ha estat traslladada, informa el diari 'Seattle Times'.
La hipòtesi de les autoritats és que s'ha produït un tiroteig entre dues persones, una de les quals ja ha estat detinguda mentre que es busca el segon atacant. No obstant això, el cap adjunt de la policia, Tyrone Davis, ha afirmat que no representa un perill públic i que es un jove.
L'esdeveniment gastronòmic en el qual ha tingut lloc l'incident fa dècades que se celebra a Seattle i l'edició de l'any passat va aplegar 280.000 persones durant el cap de setmana en què es va celebrar.
"Vull donar les gràcies als agents de la Policia de Seattle que han acudit al lloc dels fets i han detingut un sospitós", ha manifestat l'oficina de l'alcaldessa de la ciutat, Katie Wilson, en un comunicat en el qual assenyala que aquesta nit tota l'atenció està focalitzada "en les persones que han perdut la vida, en els qui lluiten per recuperar-se i en les famílies que estan al seu costat.
Per la seva banda, el governador de l'estat de Washington, Bob Ferguson, ha confirmat en un missatge a les xarxes socials el desplegament de les unitats especials SWAT de la Patrulla Estatal de Washington, arran de la sol·licitud del Departament de Policia de Seattle.
En aquest sentit, ha instat a evitar l'àrea on s'ha produït l'atac i a "seguir les indicacions de les forces de l'ordre". "Les meves oracions estan amb les famílies de les víctimes i amb els qui treballen per mantenir la gent segura", ha conclòs.