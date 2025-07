Detinguda una persona per falsa amenaça de bomba en un avió que anava de les illes Açores a Bilbao

MADRID 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats portugueses han detingut aquest dissabte una persona que va fer una falsa amenaça de bomba i va forçar un aterratge d'emergència a Lisboa en un avió que anava des de la regió autònoma d'Açores a Bilbao.

Fonts de la policia judicial consultades per l'agència de notícies Lusa han informat que una persona ha estat detinguda per presumptament provocar la situació i que serà posada a la disposició del tribunal per al primer interrogatori i l'aplicació de mesures coercitives.

SATA Açores Airlines ha explicat que l'amenaça de bomba, que va provocar el desviament del vol S4 504, que volava des de Ponta Delgada fins a Bilbao dissabte al matí, "no va ser validada per les autoritats competents després d'una inspecció exhaustiva de l'aeronau i l'equipatge".

La companyia ha indicat que "després de la investigació de les autoritats competents" ha autoritzat la represa de les operacions. "L'aerolínia va reprogramar el vol Lisboa-Bilbao per a aquesta nit, amb sortida prevista per les 20.00, amb 111 passatgers a bord. Els dos passatgers detinguts en relació amb aquest incident no continuen el viatge", segons un comunicat.