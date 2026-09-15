Detinguda una periodista palestina en un control israelià prop de Belén

Nidal Eshtayeh / Xinhua News / Europa Press
MADRID 15 set. (EUROPA PRESS) -
La cadena de televisió iraniana Press TV ha denunciat aquest dimarts la detenció de la periodista palestina Naqa Hamed, que cobreix Cisjordània per a aquest canal, per part de les forces de seguretat israelianes en un lloc de control prop de la localitat cisjordana de Belén.
Hamed viatjava amb almenys dos óperadores de càmera, quan van ser retinguts en un control situat en els voltants de Tuqu, en el sud-est de Belén. Després de requisar els equips, les forces israelianes van posar en llibertat a "els càmeres", però van retenir a la reportera.
La cadena, que ha titllat el succeït de "segrest", ha assegurat que Hamed ha estat objecte de "una campanya de desprestigi per part de comptes sionistes (en xarxes socials) en l'últim mes", sense que les autoritats israelianes hagin confirmat la seva detenció ni s'hagin pronunciat sobre aquest tema.
"La campanya ha format part d'un esforç específic per exercir pressió psicològica i mediàtica, restringir l'espai disponible per als periodistes i els mitjans de comunicació, i impedir que la informació de Press TV sobre els crims israelians arribi a les audiències de tot el món", recull la televisió.
Com a part del seu treball per Press TV, Hamed ha cobert l'onada de violència de colones i militars israelians contra el camp de refugiats de Qalandia, objecte de batudes i assalts a principis d'agost.
"El 6 d'agost, les forces israelianes van atacar a diversos periodistes, entre ells Hamed, mentre cobrien una batuda en Qalandia. Els periodistes portaven armilles de premsa i cascos, i estaven clarament identificats (...) quan les forces israelianes van llançar contra ells una magrana aturdidora i gas lacrimògen", ha relatat la cadena.