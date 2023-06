Detinguda Nicola Sturgeon en el marc de la investigació a les finances del Partit Nacional Escocès

MADRID, 11 juny (EUROPA PRESS) -

L'exministra principal d'Escòcia Nicola Sturgeon ha estat detinguda aquest diumenge en el marc de la investigació sobre les finances del Partit Nacional Escocès (SNP) en relació amb la seva campanya a favor d'un referèndum d'independència.

Les finances de l'SNP han estat objecte de sospita durant aquests últims anys, principalment arran de queixes presentades el 2021 i relatives a les donacions. En concret, han sorgit dubtes relatius als fons que ha rebut el partit per a una potencial nova campanya per a aquest plebiscit.

Sturgeon, que en cap moment va atribuir a aquestes sospites la seva dimissió a finals de març, després de nou anys en el càrrec, sempre ha defensat la transparència dels comptes i els fons recaptats per a la hipotètica consulta --prop de 667.000 lliures (uns 761.000 euros en el canvi actual) entre el 2017 i el 2020--.

L'anunci de la detenció ha estat publicat per la Policia Nacional Escocesa en el seu compte de Twitter, en el qual es feia referència a una dona de 52 anys en al·lusió a Sturgeon, la identitat de la qual ha estat verificada per BBC Scotland.

L'exministra principal es troba sota custòdia i està sent interrogada per detectius de la policia, afegeixen les autoritats en el seu comunicat.

El seu marit i exdirector executiu del partit, Peter Murrell, va ser detingut a l'abril per haver prestat suposadament diners de la seva pròpia butxaca a l'SNP --més de 107.000 lliures el juny del 2021-- per sanejar les finances després de les últimes eleccions, si bé la formació ha afirmat que ja ha retornat el que oficialment s'ha descrit com un "contribució personal". Murrell va acabar en llibertat sense càrrecs al cap de poques hores.

Gairebé dues setmanes després també va ser detingut el tresorer de la formació, Colin Beattie que, com Murrell, va acabar en llibertat sense càrrecs poc després.