Detinguda a l'Iran la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi

-/Narges Foundation Archive/dpa - Arxiu
L'activista estava en llibertat provisional des del desembre del 2024 per motius mèdics
MADRID, 12 des. (EUROPA PRESS) -
Les forces de seguretat iranianes han detingut aquest divendres l'activista iraniana Narges Mohammadi, guardonada el 2023 amb el Premi Nobel de la Pau, durant un acte en memòria d'un destacat advocat i dissident que va ser trobat mort la setmana passada.
La Fundació Narges ha informat en un comunicat per les xarxes socials que l'activista iraniana ha estat arrestada durant una cerimònia per honorar la memòria de l'advocat Josrou Alikordi, que va morir fa una setmana en "estranyes circumstàncies".
"El seu germà, Mehdi Mohammadi, que era present a l'acte, ha confirmat l'arrest. Segons múltiples fonts, altres reconeguts activistes dels drets humans, com Sepideh Qolian, Hasti Amiri, Puran Nazemi i Alieh Motalebzadeh, també han estat detinguts", han indicat.
La Fundació ha assenyalat que, ara com ara, no hi ha informació detallada sobre els motius de l'arrest ni les seves circumstàncies, si bé ha afirmat que "segueix de prop" la situació i en proporcionarà "informació actualitzada".
Mohammadi estava en llibertat provisional des del desembre del 2024 arran d'una sol·licitud per motius mèdics aprovada per la Fiscalia de Teheran. Mesos abans, a l'octubre, va ser hospitalitzada després que la seva família denunciés que les autoritats feia més de dos mesos que impedien que rebés tractament malgrat la deterioració del seu estat de salut.
L'activista ha fundat associacions en defensa dels drets de les dones i ha escrit llibres i articles per denunciar els abusos als quals són sotmeses per les forces de seguretat i les autoritats, en particular a les presons del país.