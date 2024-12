Detenen l'exministre de Defensa de Corea del Sud per la seva presumpta implicació en la llei marcial

MADRID 8 des. (EUROPA PRESS) -

L'exministre de Defensa sud-coreà, Kim Yong-hyun, ha estat detingut aquest diumenge per petició de la Fiscalia per la seva presumpta implicació en la polèmica declaració de la llei marcial decretada pel president, Yoon Suk-yeol, dimarts passat, mesura que va ser revocada posteriorment pel Parlament del país.

"L'exministre de Defensa, Kim Yong-hyun, va ser arrestat amb urgència i se li va confiscar el telèfon", ha anunciat el Ministeri Públic en el marc d'una investigació sobre el decret de la llei marcial, segons ha recollit l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.

Va ser precisament l'exministre qui es va presentar a l'Oficina de la Fiscalia del Districte Central de Seül, on ha estat interrogat i ha declarat que cooperarà "activament amb la investigació".

La Fiscalia ha decretat l'arrest a causa del risc, segons Yonhap, que l'investigat destruís proves referents als delictes de traïció. Les perquisicions acusen Kim de trair al país en impulsar o donar el vistiplau a la llei marcial, una declaració que arribava més de quatre dècades després de l'últim règim militar sud-coreà.

Kim va presentar dimecres passat la seva dimissió --que es va fer oficial l'endemà-- després de la polèmica decisió del president Yoon d'aprovar la llei marcial que va ser revocada posteriorment pel Parlament, i va acceptar "tota la responsabilitat dels fets".

Dissabte passat, la moció presentada per l'oposició de Corea del Sud per intentar fer cessar el president no va aconseguir al Parlament la majoria necessària per tirar endavant, després que el partit governant ha salvat el mandatari malgrat les crítiques abocades contra ell aquests últims dies.

Yoon va anunciar la llei marcial en un inesperat discurs a la nació en el qual va acusar l'oposició de simpatitzar amb Corea del Nord després que els opositors --que compten amb la majoria al Parlament-- van tirar endavant una mesura pressupostària i presentar mocions de destitució contra diversos alts càrrecs.

La situació ha provocat fortes protestes a la capital sud-coreana, on grups d'activistes, opositors i sindicats han arremès contra un president que havia registrat una baixa taxa de popularitat. Tots ells n'han demanat la dimissió per retornar l'estabilitat al país asiàtic, segons han denunciat.