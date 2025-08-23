Detenen a Colòmbia el germà del líder de la dissidència de les extintes FARC

'Mono Luis' era l'encarregat de finances i logística de la dissidència
MADRID, 23 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha anunciat aquest divendres la detenció del 'Mono Luis', germà del líder de la dissidència de l'Estat Major Central (EMC) de les extintes FARC ('Iván Mordisco'), acusat de ser cap de finances i logística en activitats de narcotràfic de la dissidència.
"Capturat germà d'Iván Mordisco, al Peñón, Cundinamarca: Luis Hernádo Vera Fernández", ha informat Petro en una breu publicació en el seu compte a les xarxes socials.
La detenció ha tingut lloc en l'Operació Medusa XII', liderada per la Policia Nacional de Colòmbia, que ha atribuït al detingut el rol de "coordinador de narcotràfic, finances criminals i logística de les dissidències de les Farc en el centre i sud del país".
Aquesta detenció té lloc després que el centre de la localitat colombiana de Florència, a Caquetá, es despertés la matinada d'aquest divendres per una forta explosió de la qual hi ha danys materials, 24 hores després d'altres atemptats a Cali i Antioquia que, combinats, han deixat una vintena de morts i desenes de ferits.
Les autoritats locals han atribuït aquests atacs a les dissidències de Néstor Vera Fernández 'Iván Mordisco', però no descarten que hi hagi al darrere les dissidències que dirigeix 'Calarcá'. Per la seva banda, el Govern central apunta al Clan del Golf.