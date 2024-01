Destrueixen tres drons amb explosius llançats contra l'Aeroport d'Irbil, al nord de l'Iraq

MADRID, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la regió semiautònoma del Kurdistan iraquià han assegurat aquest dimarts haver abatut tres drons amb explosius llançats contra l'Aeroport d'Irbil, on hi ha una base militar amb soldats dels Estats Units (EUA) desplegats.

"Tres drons amb explosius llançats contra l'Aeroport Internacional d'Irbil han estat destruïts", ha indicat la Direcció General Antiterrorista del Kurdistan iraquià a Facebook, abans d'especificar que les intercepcions han tingut lloc cap a les 5.00 hores (hora local).

Ara per ara no hi ha cap reclamació sobre l'autoria de l'atac, si bé recentment milícies proiranianes han llançat drons i projectils contra l'aeroport i altres bases dels EUA a l'Iraq i Washington ha executat bombardejos contra aquests grups.

El Govern de l'Iraq ha condemnat els atacs de les milícies, algunes de les quals estan integrades en les forces de seguretat, i ha criticat durament els EUA pels bombardejos contra seus de seguretat, que han deixat diversos morts i ferits.

Irbil havia estat objectiu hores abans d'un atac amb míssils balístics per part de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, que ha assegurat haver atacat "la principal seu d'espionatge del Mossad al Kurdistan iraquià", que també ha desencadenat una dura condemna per part del Govern de l'Iraq.

Així, Bagdad ha parlat d'una "agressió contra la sobirania de l'Iraq i la seguretat del poble iraquià, a més d'un insult al bon veïnatge i la seguretat de la regió" i ha assegurat que presentarà una queixa davant el Consell de Seguretat de les Nacions Unides.