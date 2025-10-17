Destrueixen amb una bomba el cotxe d'un periodista d'investigació italià prop de Roma

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El periodista d'investigació italià Sigfrido Ranucci, presentador d'un programa de la cadena pública RAI, ha estat objectiu d'un atac bomba que ha provocat greus danys al seu vehicle, incident que s'ha saldat sense danys personals i que ha rebut la condemna unànime de la classe política.
"He sentit una explosió espantosa, eren les 22.17", ha relatat el mateix Ranucci després d'interposar una denúncia als Carabiners, la qual han tingut lloc prop del seu habitatge, a la localitat de Pomezia, situada als afores de Roma.
La Fiscalia ja ha obert una investigació per l'atac, atribuït en un primer moment a l'esclat d'una bomba als baixos del cotxe. El periodista, que s'estima més no aventurar cap hipòtesi, ha confessat que acumula "una llista interminable d'amenaces".
Amb tot, ha reconegut que això representa "un salt qualitatiu" en aquestes amenaces, tot i que ha dit que se sent tranquil perquè sempre ha comptat amb el suport de les institucions de l'Estat, informa l'agència de notícies AdnKronos.
"L'explosió era tan potent que podria haver matat qualsevol que passés per allà en aquell moment", ha advertit el programa 'Report' per les xarxes socials i hi ha indicat que, a més del cotxe de Ranucci, també han resultat afectats un altre vehicle i un habitatge contigu.
El ministre d'Interior, Matteo Piantedosi, ha ordenat mesures especials de protecció per al periodista, mentre que la primera ministra, Giorgia Meloni, ha condemnat el "greu acte intimidatori" que ha patit Ranucci.
"La llibertat i la independència de la informació són valors irrenuciables de la nostra democràcia i les continuarem defensant", ha subratllat Meloni en el seu compte d'X.