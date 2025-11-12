Destituït el ministre de Justícia d'Ucraïna després d'una investigació per corrupció

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats ucraïneses han informat aquest dimecres que el ministre de Justícia, Hérman Halusxenko, ha estat destituït en una investigació per corrupció sobre la companyia estatal energètica Energoatom, un escàndol que també ha esquitxat la titular d'Energia, Svitlana Hrinxuk.
La primera ministra del país, Iúlia Sviridenko, ha indicat que "després d'una reunió extraordinària del gabinet, s'ha decidit retirar-lo del càrrec", segons informacions difoses a través del seu canal de Telegram.
Així, les funcions que exercia Halusxenko --que prèviament va ser ministre d'Energia entre els anys 2021 i 2025-- seran temporalment assumides per la viceministra de Justícia per a la Integració Europa, Liudmila Sugak.
Per la seva banda, Hrinxuk ha presentat la dimissió al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, qui ja havia declarat públicament aquest dimecres que tant ella com Halusxenko no podien continuar en el càrrec. "Es tracta d'una qüestió de confiança", ha justificat el mandatari.
Zelenski ha demanat al parlament que aprovi les dues destitucions per deixar l'assumpte en mans de la justícia. Així mateix, ha considerat "absolutament anormal" que encara hi hagi aquestes trames corruptes quan el país es troba en una situació "extremadament difícil", amb atacs a les seves infraestructures energètiques.