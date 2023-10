Desplaçades més de 120.000 persones a la Franja de Gaza des de l'esclat de la guerra

MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

Més de 120.000 persones s'han vist desplaçades a la Franja de Gaza des de l'esclat de la guerra arran de l'ofensiva llançada dissabte pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) contra territori israelià, segons han confirmat les Nacions Unides.

L'Oficina de l'ONU per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA) ha indicat que 123.538 palestins s'han vist desplaçats a Gaza, segons les dades de diumenge a les 21.00 hores, abans de confirmar que els bombardejos israelians han afectat cases i edificis d'apartaments a Gaza.

Així, "més de 17.500 famílies s'han vist desplaçades internament a Gaza, principalment per por, preocupacions de protecció i la destrucció de casa seva. Entre ells hi ha 73.538 refugiats a 64 escoles de l'Agència de l'ONU per als Refugiats de Palestina a al Pròxim Orient (UNRWA).

"En alguns casos, diversos edificis residencials han estat bombardats sense previ avís perquè els residents evacuessin", ha explicat, alhora que ha apuntat a la destrucció de quatre torres d'habitatges a Gaza i a la mort de sis treballadors sanitaris a causa dels atacs israelians.

D'altra banda, l'OCHA ha assenyalat que "les autoritats israelianes han continuat imposant restriccions de moviment, fins i tot el tancament de posts de control i entrades a localitats i ciutats de Cisjordània", a més del campament de refugiats de Shu'afat, a Jerusalem Est.

Israel ha indicat que fins ara s'han confirmat pel cap baix 700 morts i més de 2.000 ferits en l'ofensiva de Hamas, amb el suport de Gihad Islàmica, combats que s'han saldat a més amb la mort de prop de 500 palestins a Gaza i 14 més en enfrontaments a Cisjordània i Jerusalem Est.