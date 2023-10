Desenes de morts després d'una nova nit de bombardejos israelians contra la Franja de Gaza

MADRID, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

Desenes de palestins han mort durant una nova nit marcada pels bombardejos israelians contra edificis de la Franja de Gaza, en el marc de la guerra oberta entre l'Exèrcit d'Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) des del 7 d'octubre, sumant milers de morts des de llavors.

El Ministeri de Salut, controlat per Hamas, va indicar a última hora de la nit del dimarts que les tropes d'Israel havien matat 50 persones durant la darrera hora, en ampliar " els seus atacs a múltiples zones" de l'enclavament.

A més, els serveis d'emergències han recuperat els cossos sense vida de 23 civils en el bombardeig d'un edifici residencial a Jabalia (nord), mentre que els caces han destruït una mesquita a la ciutat de Gaza.

Al sud del territori, hi ha hagut diversos morts a Rafah, inclosos onze membres d'una mateixa família, i a Khan Yunis, on han mort almenys 36 persones. Un atac aeri contra un altre edifici a Deir al- Balah (centre) ha deixat dos morts i diversos ferits, segons ha recollit el diari palestí 'Maan News'.

L'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA) ha assenyalat que aquest dimarts ha estat el dia més mortífer des que va començar la guerra, en registrar 704 palestins morts, inclosos 305 nens, en les últimes 24 hores.

Per la seva banda, el Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) ha denunciat que més de 400 nens palestins moren o resulten ferits cada dia pels bombardejos d'Israel, alertant de la crisi humanitària que afecta als civils a Gaza, que es troba assetjada totalment per part de les autoritats israelianes. "Sense accés humanitari, les morts per atacs podrien ser la punta d'iceberg", ha assenyalat l'agència de l'ONU.

L'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Pròxim (UNRWA) ha advertit que tret que es permeti l'entrada immediata de combustible es veuran obligats a detenir totes les operacions a partir d'aquest dimecres. El Govern de Gaza ha assenyalat que, després del col·lapse complet del sistema de salut, necessiten "un flux immediat d'ajuda mèdica i combustible per restablir el treball a sales que salven vides".

El Ministeri de Sanitat va xifrar aquest dimarts en prop de 5.800 els morts, inclosos 2.360 nens, mentre que 1.550 es troben desapareguts sota els enderrocs i hi ha 16.300 ferits pels bombardejos d'Israel contra la Franja de Gaza, mentre que s'ha comptabilitzat en un centenar els morts a Cisjordània.