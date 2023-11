Desenes de morts en un bombardeig israelià en una escola de l'ONU al nord de Gaza

MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Desenes de persones han mort en un bombardeig israelià a l'escola Al-Fajura, una de les instal·lacions de l'Agència per als Refugiats Palestins a Pròxim Orient (UNRWA), situada al camp de refugiats de Jabalia, al nord de la Franja de Gaza.

Un corresponsal de la cadena panàrab Al-Jazeera informava en un primer moment de 200 víctimes mortals en aquest atac israelià, tot i que més tard la televisió ha retirat aquesta xifra i ha publicat imatges de les víctimes mortals de l'atac.

L'agència de notícies palestina WAFA ha informat de "desenes de víctimes" i ha destacat que els ferits han estat traslladats a l'Hospital Indonesi, "que ja funcionava a màxima capacitat" a causa del tancament de la majoria dels hospitals del nord de la Franja de Gaza com a conseqüència de l'ofensiva militar israeliana.

El secretari general de la Iniciativa Nacional Palestina, Mustafa Barghuti, ha denunciat aquesta "massacre" en la qual haurien mort "entre 150 i 200 civils palestins, la majoria nens". Barghuti ha recordat que l'escola s'utilitzava com a refugi.

L'UNRWA no ha confirmat aquest atac en concret, però ha denunciat en un comunicat aquest mateix dissabte que "milers de persones, inclosos els nostres companys, estan morint pels bombardejos". "Aviat hi haurà més morts com a conseqüència del setge", ha advertit l'organització.

"Cada minut, cada hora, la situació a Gaza empitjora (...). Un alto el foc seria crític per salvar el que queda de la nostra humanitat", ha indicat l'UNRWA en un missatge publicat a X.

L'escola Al-Fajura ja va ser atacada per Israel el passat 4 de novembre. Llavors van morir almenys dotze civils i 54 més van resultar ferits.

Nombrosos desplaçats palestins s'han refugiat als hospitals i a les escoles de la UNRWA situades als voltants de l'Hospital Indonesi, al nord de ciutat de Gaza, per evitar els atacs israelians.

Un portaveu de Hamas, Osama Hamdan, ha denunciat des de Beirut "una altra massacre" israeliana "en una zona suposadament segura segons les forces d'ocupació", informa Al-Jazeera. Un altre portaveu del grup islamista, Basem Naim, ha retret els "crims de guerra" i la "neteja ètnica" israeliana per aquest tipus d'atacs contra escoles, però també contra hospitals i altres instal·lacions civils.