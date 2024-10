Desenes de milers de persones es manifesten a favor d'Europa una setmana abans de les parlamentàries a Geòrgia

MADRID, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

Desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a la capital de Geòrgia, Tbilisi, sota el lema 'Geòrgia tria la UE' per mostrar el seu suport a Europa a menys d'una setmana de les eleccions parlamentàries, que se celebraran aquest dissabte (26 d'octubre).

La marxa ha començat des de cinc punts diferents de la capital per finalment reunir-se a la Plaça de la Llibertat, on s'ha realitzat l'acte de clausura, marcat per diverses intervencions, en la qual ha destacat la de la presidenta del país, Salomé Zurabishvili.

"Vull dirigir-me als nostres socis, europeus i nord-americans. Vull dir-los que serem un soci i un aliat com ni tan sols es pot somiar quan entrem a Europa", ha declarat la cap d'Estat en declaracions recollides per l'agència de notícies georgiana Interpressnews.

Zurabishvili ha manifestat que "gens és més preciós que la llibertat i la pau" i ha assegurat que qui s'ha manifestat són aquells "georgians que entren a Europa de forma pacífica" i "amb dignitat". "Avui aquí està la Geòrgia de demà i d'ahir. Quan dic ahir, no és la que va quedar enfonsada en les arpes soviètiques, sinó la Geòrgia lliure dels nostres avantpassats", ha sostingut.

El partit oficialista Somni Georgià, en el poder des del 2012, ha millorat les seves relacions amb Moscou en els darrers anys, la qual cosa ha estat objecte de crítica tant de Brussel·les com de Washington. Aquesta setmana, el Parlament Europeu va denunciar la reculada democràtica a Geòrgia amb el Govern de Somni Georgià, assegurant que amenaça el camí europeu i la futura adhesió al bloc.

En una resolució crítica amb el Govern georgià per adoptar recentment legislació incoherent amb els estàndards europeus, l'Eurocambra va assenyalar que Tbilisi segueix una agenda autoritària i va denunciar els atacs a la llibertat de premsa i els drets de minories, així com una creixent retòrica antieuropea.

La resolució parlamentària va arribar tan sols un dia després que la Comissió Europea anunciés que retindrà 121 milions d'euros d'assignacions a Geòrgia --que va rebre el 2023 l'estatus de país candidat-- en resposta a la reculada democràtica al país després de l'aprovació de la llei d'agents estrangers.