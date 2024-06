Desenes de milers d'israelians tornen a sortir als carrers contra Netanyahu

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

Desenes de milers de manifestants han sortit un dissabte més als carrers de les principals ciutats israelianes per protestar contra el Govern del primer ministre Benjamin Netanyahu, demanar la convocatòria d'eleccions anticipades i exigir un acord per a l'alliberament dels ostatges retinguts a la Franja de Gaza.

La manifestació més multitudinària ha estat de nou a Tel-Aviv, on han corejat consignes com "Vius, vius i no en bosses" en la que ja és, segons les estimacions, la manifestació més nombrosa des del 7 d'octubre.

Tres manifestants han estat detinguts enmig d'"enfrontaments violents amb la policia", després que, un cop acabada la protesta pacífica, un grup va bloquejar la carretera i va cremar pneumàtics, de manera que "va posar en perill" els transeünts, segons recull el diari 'Times of Israel'.

Els convocants asseguren que unes 150.000 persones han secundat la protesta, segons recull el diari 'Yedioth Aharonoth' en l'edició digital. També hi ha hagut manifestacions a Jerusalem, Haifa, Beersheba i altres ciutats.

Les protestes han recordat la militar Naama Levy, retinguda a Gaza i que avui compleix 20 anys. La seva mare, Yoni Levy, ha instat Netanyahu a "estimar-la i cuidar-la a ella i a tots els ostatges igual que s'estima i es cuida de si mateix".

"M'imagino què estaries fent avui. Prepararíem una taula plena de dolços i globus i regals per a tu com fem cada any. Aquest dia podria haver estat molt feliç", ha relatat. "En canvi, ets allà, a la foscor, des de fa 260 dies. Aquest any els dolços no tenen el mateix gust i no hi ha regals", s'ha lamentat.