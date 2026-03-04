Una desena de morts i ferits per atacs d'Israel contra el sud i l'est del Líban

Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva
MADRID, 4 març (EUROPA PRESS) -
Almenys sis persones han mort i vuit han resultat ferides a conseqüència d'un bombardeig efectuat a la matinada d'aquest dimecres per l'Exèrcit israelià contra dues localitats al sud de la capital libanesa, Beirut.
Així ho recull un balanç del Ministeri de Sanitat libanès citat per la cadena de televisió Al Jadeed, després que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) hagin llançat sengles atacs contra les localitats d'Aramun, a la governació de Muntanya Líban, i de Saadiyat, a la regió de Chouf.
Segons l'agència de notícies estatal NNA, les forces israelianes han atacat en tots dos casos edificis residencials.