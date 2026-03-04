Publicat 04/03/2026 07:16

Una desena de morts i ferits per atacs d'Israel contra el sud i l'est del Líban

Un edifici enfront de l'oficina del canal de televisió libanès Al Mayadeen, a Beirut, sofreix danys després d'un atac amb drons d'Israel
Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

   MADRID, 4 març (EUROPA PRESS) -

   Almenys sis persones han mort i vuit han resultat ferides a conseqüència d'un bombardeig efectuat a la matinada d'aquest dimecres per l'Exèrcit israelià contra dues localitats al sud de la capital libanesa, Beirut.

   Així ho recull un balanç del Ministeri de Sanitat libanès citat per la cadena de televisió Al Jadeed, després que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) hagin llançat sengles atacs contra les localitats d'Aramun, a la governació de Muntanya Líban, i de Saadiyat, a la regió de Chouf.

   Segons l'agència de notícies estatal NNA, les forces israelianes han atacat en tots dos casos edificis residencials.

