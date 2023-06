Desapareix a l'Atlàntic un submarí que porta turistes a les restes del Titanic

MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -

Un submergible que habitualment trasllada turistes a les restes del Titanic ha desaparegut en aigües de l'oceà Atlàntic, la qual cosa ha obligat la Guàrdia Costera de Boston a emprendre una operació de cerca i rescat.

Els guardacostes han confirmat a la cadena britànica BBC l'inici d'aquest operatiu, tot i que no és clar ara com ara si hi havia gent a bord i, en cas que n'hi hagués, quantes persones viatjaven a l'interior d'aquest submarí.

El transatlàntic es troba a uns 600 quilòmetres de la costa de Newfoundland, al Canadà, a una profunditat de 3.800 metres sota la superfície marina. El naufragi es va produir el 1912 i es va saldar amb més de 1.500 morts, tot i que les restes del vaixell no es van trobar fins al 1985.