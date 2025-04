El Departament de Seguretat dels EUA congela 2,3 milions d'euros en dues subvencions per la Universitat d'Harvard

MADRID, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern dels Estats Units ha anunciat aquest dimecres per la nit la cancel·lació de dues subvencions valorades en més de 2,7 milions de dòlars (2,3 milions d'euros) a la Universitat de Harvard, al·legant que els projectes als quals anaven destinades "soscaven els valors" del país i que el centre no és "apte" per rebre fons públics, la qual cosa se suma a una altra mesura similar contra una de les universitats més prestigioses del món pel seu rebuig als canvis en les seves polítiques exigits per la Casa Blanca.

La secretària del Departament de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Kristi Noem, ha informat de la mesura posat que és aquesta cartera d'on procedien les dues subvencions ara congelades, en un comunicat en el qual assenyala a aquesta universitat la seva suposada posició "radical".

En particular, es tracta d'un fons de 800.303 dòlars (prop de 705.000 euros) destinat a un projecte sobre la prevenció de la violència, que Noem ha criticat perquè "va ratllar als conservadors de dissidents d'extrema dreta en un estudi escandalosament esbiaixat".

També serà congelada una subvenció de poc més de 1,9 milions de dòlars (1,6 milions d'euros) per a un programa que "va finançar la propaganda de salut pública de Harvard". Les dues ajudes, assenyala Noem, soscaven els valors i la seguretat dels Estats Units".