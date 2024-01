Denuncien la mort de 32 persones en accions de les forces de seguretat en 35 dies de govern Milei a l'Argentina

MADRID, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

Els cossos i forces de seguretat de l'Argentina han acabat amb la vida de 32 persones des que l'actual president del país, Javier Milei, va assumir el càrrec fa 35 dies, segons dades de la Coordinadora Contra la Repressió Policial i Institucional (CORREPI).

"Fa només 35 dies de l'inici del Govern de Milei com a president i Bullrich com a ministra de Seguretat. Ja són 32 les persones assassinades per les forces repressives estatals", ha denunciat CORREPI en una publicació a la xarxa social X.

En concret, l'organització social ha especificat que dotze de les víctimes han mort afusellades de "gallet fàcil", és a dir, per violència policial, 16 morts han tingut lloc a presons o comissaries, un altre dels crims ha estat un "femicidi d'uniforme" i els tres restants han estat "assassinats intrafamiliars".

En aquest sentit, CORREPI ha lamentat que, "amb l'aprovació de la llei òmnibus, que legalitza el gallet fàcil i aprofundeix tota la política repressiva, només es pot esperar que l'escenari empitjori".

"Aquestes 32 morts a mans de l'aparell estatal són tan sols els casos dels quals ens assabentem pels mitjans o per consulta directa, la qual cosa indica que quan fem la cerca sistemàtica de l'any n'hi haurà molts més", ha explicat la titular de la Coordinadora contra la Repressió i la Violència Institucional (Correpi), l'advocada María del Carmen Verdú, en unes declaracions recollides per mitjos locals argentins.

Verdú ha assenyalat que "aquestes xifres impactants ja indiquen una tendència que només s'explica a partir de les decisions i iniciatives encarades pel Govern des del 10 de desembre passat" i ha defensat que no poden "permetre que aquesta política repressiva avanci més encara".

"Ens hem d'enfrontar a aquest intent d'imposar un estat d'excepció amb suspensió de drets i garanties amb unitat, organització i lluita", ha sentenciat l'advocada.