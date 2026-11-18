Mattie Neretin / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Dues setmanes després de la celebració de les eleccions 'midterms' als Estats Units, la demòcrata Mary Peltola s'ha alçat com a guanyadora a Alaska enfront del senador republicà Dan Sullivan i sumarà un escó més a les files demòcrates en la cambra alta, convertint-se en la primera senadora nativa americana pel seu estat.
"Com alaskenc de tota la vida que ha dedicat la seva carrera a servir a nostre estat, no hi ha major honor que comptar amb el suport dels alaskencs en la nostra lluita contra la cobdícia empresarial, per reduir els costos i donar prioritat a Alaska", ha celebrat Peltola a xarxes socials minuts després de la publicació de les projeccions que l'han declarat guanyadora dels comicis.
En un breu discurs difós moments més tard, la política demòcrata ha agraït "la confiança" de l'electorat en un vot que ha emmarcat "pel canvi" i davant el qual ha considerat que "és clar que el 'statu quo' a Washington D.C. no pot continuar per més temps".