El demòcrata Abdul El-Sayed guanya a Michigan i esdevé el primer senador musulmà

MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del Partit Demòcrata Abdul El-Sayed ha guanyat la cursa al Senat dels Estats Units (EUA) per l'estat de Michigan en les eleccions de mig mandat, després d'imposar-se a l'aspirant republicà Mike Rogers, segons les primeres projeccions.
Amb aquesta victòria, El-Sayed marca una fita històrica en ser el primer musulmà a ocupar un escó al Senat dels EUA. "Michigan, ho hem aconseguit. Estic tan orgullós i honorat de ser aquí com a senador electe del gran estat de Michigan", ha proclamat.
El candidat demòcrata, un epidemiòleg i administrador de salut pública de 42 anys de perfil clarament progressista, va consolidar la seva candidatura després de derrotar Haley Stevens en les primàries del partit el passat mes d'agost.
Stevens va trencar públicament amb la disciplina del Partit Demòcrata en comparèixer la setmana passada amb Rogers en un acte religiós a Detroit, fet que li va costar la immediata expulsió de la secció estatal del Partit Demòcrata.
Al llarg de la campanya, El-Sayed ha reivindicat la sanitat pública universal, la protecció de les classes treballadores i el rebuig a les donacions corporatives. La seva figura política ha estat estretament vinculada al sector progressista del partit i va arribar a exercir com a representant nacional de la campanya presidencial del senador Bernie Sanders l'any 2020.
El triomf d'El-Sayed a Michigan, estat clau del tauler electoral nord-americà, fa que el Partit Demòcrata ampliï encara més la majoria que ha aconseguit al llarg de la nit a la cambra alta.