Demanen sis anys de presó per a Matteo Salvini pel cas 'Open Arms'

MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de Palerm ha demanat aquest dissabte sis anys de presó per al vicepresident del Govern italià i líder de la Lliga, Matteo Salvini, acusat de segrest i abús de poder per negar el desembarcament, l'agost del 2019, de 147 migrants rescatats davant de les costes de l'illa de Lampedusa pel vaixell 'Open Arms'.

Segons els fiscals, Salvini hauria actuat el 2019 no per una estratègia acordada amb el Govern de Giuseppe Conte --del qual era ministre d'Interior--, com afirma la seva defensa, sinó per l'interès d'augmentar el seu consens electoral basant-se en la lluita contra la immigració il·legal.

Així, han conclòs que no hi havia perill de terrorisme a bord del vaixell i, per tant, no hi havia necessitat de protegir la sobirania de l'Estat.

A més, per la Fiscalia, "la idea d'anteposar la protecció de les fronteres nacionals als Drets Humans no és acceptable". "Hi ha un principi clau que no és discutible: en el nostre sistema, sortosament democràtic, els Drets Humans prevalen sobre la protecció de la sobirania de l'Estat", ha indicat el fiscal adjunt Geri Ferrara.

En unes declaracions recollides per l'agència italiana de notícies ANSA, Ferrara ha defensat que "la persona al mar ha de ser rescatada" independentment de la seva condició: "la seva classificació és irrellevant: migrant, membre d'una tripulació o passatger". "Segons el Dret Internacional de la Convenció SAR, cal salvar fins i tot un traficant d'éssers humans o un terrorista, llavors si és el cas la Justícia segueix el seu curs", ha explicat.

Per motivar la sol·licitud de condemna, la fiscal Marzia Sebella ha subratllat que "la negació conscient i voluntària va afectar la llibertat de cadascuna de les 147 persones (a bord de l''Open Arms') i no hi havia cap raó per fer-ho".

"Es van mantenir a bord menors en violació de totes les convencions nacionals i internacionals. I qui era l'interlocutor? El ministre d'Interior, Matteo Salvini", ha assenyalat en aquesta línia el fiscal Calogero Ferrara, destacant que el líder ultradretà va cometre una "acció criminal per no haver concedit un port segur".

Durant la vista, que ha durat set hores, s'ha llegit un a un el nom dels 147 migrants que viatjaven a bord de l''Open Arms' i que, en paraules de la Fiscalia italiana, han estat "els grans absents en aquest procés".

A l'espera de la resposta de la defensa, prevista per al pròxim 18 d'octubre, l'advocada de Salvini ha acusat la Fiscalia de fer política.

"En el moment en què diu que la taula tècnica, els decrets i les directives són inacceptables, intolerables i contraris als Drets Humans, en realitat està posant a prova la línia política d'aquest govern", ha declarat la lletrada Giulia Bongiorno.

Per la seva banda, el vicepresident s'ha defensat a través d'un vídeo publicat en el seu compte de la xarxa social X. "Sis anys de presó per bloquejar els desembarcaments i defensar Itàlia i els italians? Bogeria. Defensar Itàlia no és un crim i no em rendiré, ni ara ni mai", ha dit.

A més, ha acusat l'"esquerra" del Parlament de decidir que "defensar les fronteres d'Itàlia és un crim", denunciant que "cap govern ni cap ministre en la història han estat acusats i jutjats per defensar les fronteres del seu país".

"Em declaro culpable d'haver defensat Itàlia i els italians, em declaro culpable d'haver complert la meva paraula", ha sentenciat Salvini.

D'altra banda, l'ONG espanyola ha celebrat la sol·licitud de la Fiscalia italiana, subratllant que es tracta d'"un dia important per a la Justícia italiana i europea". "Estem contents amb aquesta sol·licitud i ens vam emocionar quan els fiscals van dedicar el seu al·legat a les persones rescatades", ha dit el fundador, Óscar Camps.