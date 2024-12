Demanen una ordre d'arrest contra l'expresident sud-coreà Yoon per la declaració de la llei marcial

MADRID, 30 des. (EUROPA PRESS) -

Un equip conjunt d'investigació ha anunciat aquest dilluns la sol·licitud d'una ordre d'arrest contra el president de Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, --destituït momentàniament de les seves funcions-- per la seva declaració de la llei marcial a principis de desembre, per insurrecció i abús de poder després d'ignorar fins a tres citacions per ser interrogat sobre la polèmica decisió.

L'equip compost per l'Oficina d'Investigació de Corrupció per a Funcionaris d'Alt Rang (CIO), la Policia i la unitat d'investigació del Ministeri de Defensa han presentat la petició davant del Tribunal del Districte Oest de la capital sud-coreana, Seül.

En la sol·licitud, els investigadors al·leguen que Yoon va encapçalar una insurrecció i abús del seu càrrec quan va declarar l'estat d'excepció el passat 3 de desembre i que suposadament va ordenar a l'Exèrcit que impedís als diputats presents al Parlament votar en contra del decret.

L'ara deposat president ha negat les acusacions, defensant que la declaració de la llei marcial va ser un "acte de govern" per advertir al partit de l'oposició, que té majoria en l'Assemblea Nacional, contra el que va descriure com un abús del poder legislatiu, que busca recolzar al règim de Corea del Nord.

La defensa de Yoon ha promès prendre "mesures formals" en resposta: "És una sol·licitud d'una agència que no té l'autoritat per investigar (els càrrecs d'insurrecció)", ha declarat a l'agència de notícies sud-coreanes Yun Gap-geun un dels representants legals del mandatari, destituït en una moció aprovada per l'Assemblea Nacional divendres passat.

El Tribunal Constitucional del país asiàtic haurà de decidir d'aquí a juny si restitueix les seves competències o ho inhabilita definitivament.