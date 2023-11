Un dels ostatges alliberats revela que el líder de Hamas a Gaza els va visitar per garatir la seva seguretat

MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

Un dels ostatges israelians alliberats ha revelat aquest dilluns que el líder del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, els va visitar i va parlar amb ells per assegurar-los que eren els "més ben protegits" i que "no els passaria res".

"Hola, soc Yahya Sinwar, vosaltres sou els més protegits aquí. No us passarà res", va arribar a dir el líder de Hamas a Gaza, segons el testimoniatge d'un ostatge recollit per la cadena de notícies israeliana Canal 12.

Sinwar es va presentar davant els ostatges, que eren en un dels nombrosos túnels de la milícia sota territori gazià, i s'hi va adreçar en "excel·lent hebreu".

Des del començament de la treva entre Israel i Hamas, ja s'han alliberat almenys 51 ostatges israelians i 18 ciutadans estrangers, que estaven en mans de milícies palestines, mentre que Israel ha alliberat 150 palestins.

Els bombardejos israelians contra la Franja de Gaza han deixat ara com ara més de 15.000 morts, inclosos més de 6.100 nens, mentre que més de 230 palestins han mort a Cisjordània i Jerusalem Est des que va començar la guerra.