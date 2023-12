La delegació de l'Iran abandona la COP28 als Emirats Àrabs Units per la presència d'Israel

MADRID, 1 des. (EUROPA PRESS) -

La delegació enviada per l'Iran a la XXVIII Conferència de les Parts del Conveni Marc sobre el Canvi Climàtic de l'ONU (COP28) que se celebra als Emirats Àrabs Units (EAU) ha abandonat el fòrum en protesta per la presència dels representants d'Israel.

Segons informacions recollides per l'agència iraniana Mehr, la delegació de Teheran, encapçalada pel ministre d'Energia, Alí Akbar Mehrabian, ha protestat per la presència delw representants israelians en el fòrum, on s'ha traslladat el president d'Israel, Isaac Herzog.

Així, han manifestat que havien acudit al fòrum després de rebre informació que la delegació d'Israel no hi seria present, motiu pel qual han decidit abandonar la cimera davant l'arribada de l'equip israelià, que ara com ara no s'ha pronunciat.

"Els líders de gairebé 150 països han estat convidats a la COP28 i les nostres estimacions apuntaven que un nombre significatiu, inclosos els funcionaris del règim sionista, no hi assistirien", ha dit Mehrabian després d'abandonar la conferència.

El ministre d'Exteriors de l'Iran, Hossein Amir-Abdollahian, va traslladar dijous al seu homòleg emiratià, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, la necessitat de "considerar seriosament" la presència de "les autoritats d'ocupació israelianes" en la COP28, "arran dels recents crims de guerra i el genocidi perpetrats pel règim sionista (a Gaza)", segons un comunicat publicat pel ministeri en el seu web.

L'Iran, que no reconeix Israel, ha expressat el seu suport al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i a altres "grups de resistència" arran del conflicte desencadenat pels atacs executats el 7 d'octubre pel grup islamista palestí, alhora que ha carregat durament contra els governs d'Israel i els Estats Units per l'ofensiva contra la Franja de Gaza.