Delcy Rodríguez reafirma el seu compromís amb l'estabilitat després de la seva trobada amb Zapatero a Caracas

PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA
MADRID 7 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha reafirmat aquest dissabte el seu compromís amb la unitat nacional i l'estabilitat després de la reunió mantinguda amb l'ex-president del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, a qui va rebre el divendres en el palau presidencial de Caracas, el Palau de Miraflores.
"Em vaig reunir amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmant el nostre compromís amb el Programa per a la Convivència Democràtica i la Pau, en favor de la trobada entre venezolan@s, la unitat nacional i l'estabilitat de la nostra República", ha publicat Rodríguez en xarxes socials.
En la trobada del divendres va estar també present el president de l'Assemblea Nacional veneçolana i i germà de la dirigent, Jorge Rodríguez, segons les imatges difoses per la Presidència veneçolana i per la televisió pública VTV.
La Presidència veneçolana ha indicat que Rodríguez va rebre a Zapatero "com a part de la Diplomàcia Bolivariana de Pau que aferma la germanor, el diàleg, la solidaritat i el Programa per a la Convivència Democràtica i la Pau que està en ple desenvolupament al país".
A més, recorda que Zapatero va participar en una jornada del Programa per a la Convivència Democràtica i la Pau acompanyat del coordinador general d'aquesta iniciativa, Ernesto Villegas Poljak. El programa va ser llançat per la pròpia Delcy Rodríguez el 23 de gener.
"El Programa per a la Convivència Democràtica i la Pau va ser concebut amb esperit patriota i anticolonialista, i orientat a enfortir l'estabilitat, l'harmonia social i el diàleg polític al país", ha ressaltat la Presidència veneçolana.
El propi Zapatero va destacar el divendres que veu el millor ambient a Veneçuela "dels últims deu anys" i va assegurar que té "una gran confiança" en Delcy Rodríguez.
"Tinc una relació molt de llarg abast, gairebé diària. Tinc una gran confiança en Delcy Rodríguez. En un temps rècord està donant passos que estan produint una nova manera de respirar a Veneçuela", va declarar Zapatero als mitjans des de Caracas, on s'ha reunit també amb representants de l'oposició. "Hi ha un renéixer de Veneçuela. Cadascun de nosaltres som millors quan posem el perdó, la reconciliació i el retrobament com els nostres grans ideals", va destacar.
Des de fa una dècada, l'ex-president socialista ha participat en negociacions entre el règim chavista i l'oposició i, segons el Govern de Pedro Sánchez, ha exercit un paper crucial en l'alliberament de presos polítics.
Precisament dijous passat l'Assemblea Nacional de Veneçuela va aprovar per unanimitat i en primera lectura una llei d'amnistia que permeti donar passos "decisius" --en paraules de Delcy Rodríguez-- cap a la pau al país llatinoamericà després de la sortida de Nicolás Madur del poder després de la seva captura en una incursió militar nord-americana el passat 3 de gener.