Delcy Rodríguez convida a EUA "a treballar conjuntament en una agenda de cooperació"

Europa Press/Contacto/Wei Neiruilaquanguodaibiaoda
MADRID, 5 gen. (EUROPA PRESS) -
La fins ara vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha reivindicat aquest diumenge el "dret a la pau" i a la "sobirania" de Veneçuela en el primer comunicat que signa com a "presidenta encarregada" del país, un text en el qual ha convidat als Estats Units "a treballar conjuntament en una agenda de cooperació" després de la incursió i captura de Nicolás Maduro per part de l'Administració de Donald Trump.
A través del seu canal de Telegram, Rodríguez ha descrit com a "prioritari" per a l'Executiu veneçolà l'aconseguir unes relacions internacionals "equilibrades i respectuoses", tant amb els Estats Units com amb la resta de països de la regió, i basades "en la igualtat sobirana i la no ingerència".
Així mateix, ha convidat al Govern dels Estats Units "a treballar conjuntament en una agenda de cooperació, orientada al desenvolupament compartit, en el marc de la legalitat internacional i (que) enforteixi una convivència comunitària duradora".