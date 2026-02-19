Publicat 19/02/2026 07:20

Delcy Rodríguez anuncia una trobada amb Petro sobre economia i seguretat

Arxiu - La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez
Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

   MADRID, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha afirmat aquest dimecres per la nit haver parlat per telèfon amb el seu homòleg colombià, Gustavo Petro, amb el qual ha acordat reunir-se "per seguir avançant" en assumptes comercials i de seguretat clau per als dos països.

   "Avui he conversat amb el president de la República de Colòmbia, Gustavo Petro, i acordem realitzar pròximament una trobada binacional a nivell de caps d'Estat", ha anunciat a través del seu canal de Telegram la dirigent veneçolana.

   La reunió, segons ha descrit, buscarà "seguir avançant en temes claus de l'agenda econòmica, energètica i de seguretat, en el marc de l'enfortiment de la cooperació i les relacions de respecte i treball conjunt entre tots dos països".

