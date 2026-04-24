Delcy Rodríguez anuncia que la llei d'amnistia "arriba a la seva fi"

MADRID, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha afirmat aquest dijous per la nit que la llei d'amnistia "arriba a la seva fi", afirmant que "ha sortit molt bé" després d'haver beneficiat a més de 8.600 persones "que tenen avui llibertat plena".
La mandatària veneçolana s'ha manifestat així en un acte per a la formació de la Comissió destinada a la realització de la denominada "Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justícia Penal", que, segons la Presidència, "busca una reestructuració profunda del sistema legal veneçolà sota una visió humanista, preventiva i d'equitat".
Aquesta Comissió, ha subratllat, serà "un espai" per a la gestió d'"aquells casos que no estaven contemplats o millor dit, estaven exclosos expressament" en una "llei d'amnistia que arriba a la seva fi".