Delcy anuncia que el pacte petrolier amb els EUA serà de 25 anys i mantindrà sobirania sobre els recursos

MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha anunciat aquest diumenge que l'acord petrolier subscrit amb els Estats Units tindrà una vigència total de "25 anys" i que Caracas "mantindrà la sobirania sobre els seus recursos" naturals, estimant uns beneficis que rondarien els 200.000 milions d'euros.
Segons ha explicat la mandatària a la cadena estatal VTV, l'acord entre tots dos països --pel qual els Estats Units adquireixen el "control majoritari" d'una cinquena part de les reserves de petroli de Caracas-- ha estat subscrit per un total de "25 anys" i contemplarà "el desenvolupament de 17 camps estratègics" amb un objectiu de producció "superior a 1.5 milions de barrils diaris".
Així mateix, Rodríguez ha assegurat que el pacte aconseguit amb la Casa Blanca desemborsarà un total de gairebé 210.000 milions de dòlars (uns 193.000 milions d'euros) a les arques de l'Estat veneçolà, segons estimacions de la pròpia presidenta encarregada, qui ha pres com a referència un preu de 65 dòlars (uns 56 euros) per barril.
"Tot això permetrà afiançar la recuperació del país i avançar en les millores que tots els veneçolans volem, necessitem i mereixem. Per això, vam escollir el camí de la diplomàcia amb els Estats Units d'Amèrica, per transformar les nostres diferències en cooperació", ha ressaltat.
SOBIRANIA I PROPIETAT SOBRE ELS RECURSOS
D'aquesta manera, la presidenta encarregada ha volgut tranquil·litzar als ciutadans veneçolans assegurant que "el que ha de quedar realment clar" és que el seu país "conserva la propietat i la sobirania sobre els seus recursos" --en referència a les crítiques que definien el pacte com un control absolut de Washington sobre els assumptes nacionals-- mentre que el pacte ofereix reprendre la capacitat operativa d'una indústria "durament colpejada per les sancions".
"El nostre país té les majors reserves petrolieres del món, però tenir recursos sota terra no és suficient", ha asseverat.
"Necessitem inversió, tecnologia, infraestructura, capacitat productiva per convertir aquesta riquesa en benestar per a la nostra gent. De res serveix tenir reserves petrolieres sota terra, únicament perquè aparegui en una estadística o en una comptabilitat i puguem dir que som el país amb major reserva del món quan no podem convertir-ho i traduir-ho en desenvolupament per a Veneçuela", ha admès.
Enmig de la controvèrsia generada per l'acord, Rodríguez ha conclòs la seva intervenció assegurant que l'objectiu final és "una Veneçuela que reneix per millorar".