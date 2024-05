La defensa de Trump acusa a 'Stormy Daniels' d'inventar-se les relacions entre tots dos per guanyar diners

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

L'equip legal de l'expresident nord-americà Donald Trump ha acusat a l'exactriu porno Steffany Clifford, coneguda com a 'Stormy Daniels', d'inventar-se la història de les relacions sexuals entre tots dos i el posterior suborn per guanyar diners.

"Si la història no fos certa, l'hauria escrit molt millor", ha expressat 'Stormy Daniels' durant la seva intervenció en el tribunal, segons ha publicat la cadena nord-americana CNN.

Durant la sessió, els advocats de Trump han intentat desacreditar a l'exactriu porno a través d'inconsistències en alguns petits detalls de la seva declaració, mentre que aquesta ha defensat en tot moment la veracitat dels fets.

La Fiscalia acusa a Trump de 34 delictes per presumpta falsificació documental, dins d'una trama amb la qual hauria intentat ocultar el pagament de 130.000 dòlars a Stormy Daniels per comprar el seu silenci i que no parlés de la relació extramatrimonial que van mantenir en el marc de la campanya electoral del 2016.

Al maig del 2011, Clifford va accedir a explicar la seva història a una revista a canvi de 15.000 dòlars, si bé ella mateixa va explicar en una entrevista concedida al 2018 al programa '60 Minutes' de la cadena de televisió CBS que un home la va amenaçar mentre anava amb la seva filla a una classe de gimnàstica i va decidir no fer-ho.

La irrupció de Trump en la política cinc anys després va portar a desempolsar els escàndols que havien acompanyat al magnat durant la seva llarga carrera pública. L'actriu porno va acabar signant un acord de confidencialitat de 130.000 dòlars a canvi de no revelar aquesta suposada relació extramatrimonial amb el magnat i va afirmar que ho va fer perquè temia per la seva seguretat.