La defensa de la Flotilla diu que es va reunir divendres amb uns 80 membres detinguts a Israel

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
La defensa de la Global Sumud Flotilla ha dit aquest dissabte que divendres es va reunir amb uns 80 participants de la flotilla detinguts a Israel durant les audiències davant del tribunal que revisa les ordres de detenció.
Segons informa l'equip jurídic de la Flotilla en un comunicat, des de la nit de dijous fins al matí de divendres es van celebrar unes 200 audiències "sense previ avís als advocats d'Adalah i sense l'assistència dels defensors legals dels participants de la flotilla".
Les audiències continuen aquest dissabte, quan els advocats són a la presó de Ktziot, on centenars de participants de la flotilla estan detinguts.
Els participants van patir "diverses formes de maltractament i agressió per part dels guàrdies de la presó", afirma l'organització en el comunicat.
"Alguns van declarar no haver rebut aliments des de la seva intercepció il·legal, que se'ls estan retenint els medicaments i que no se'ls han proporcionat medicaments alternatius", afegeix.