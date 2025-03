La defensa aèria russa intercepta prop de 90 drons ucraïnesos a diferents punts del país en l'últim dia

MADRID 9 març (EUROPA PRESS) -

Les forces de defensa antiaèria de l'exèrcit de Rússia han interceptat des de la aquest dissabte al vespre un total de 88 drons de les Forces Armades ucraïneses sobre diferents regions del país, entre les quals hi ha Bélgorod i Rostov, han informat les autoritats russes.

"En el període comprès entre les 20.00 de Moscou del 8 de març i les 07.00 de Moscou del 9 de març, els sistemes de defensa aèria de servei han interceptat i destruit 88 vehicles aeris no tripulats ucraïnesos", ha comunicat el Ministeri de Defensa rus en un comunicat compartit al seu canal de Telegram aquest dissabte.

En concret, 52 vehicles aeris no tripulats han estat neutralitzats sobre el territori de Bélgorod, tretze a la regió de Lípetsk, nou vehicles més sobre Rostov, vuit a Vorónej, tres sobre territori Astracan i un més a cadascuna de les regions de Krasnodar, Riazán i Kursk.

Aquests atacs han estat notificats després que les forces armades russes han anunciat aquest dissabte una ofensiva a gran escala al front de Kursk, regió russa controlada des de fa mesos per les tropes ucraïneses.

Desenes de milers de persones van haver de fugir de la zona atacada a l'estiu per Ucraïna en un atac que va suposar un important assoliment estratègic en el marc de la guerra entre Moscou i Kíiv. No obstant això, en les tres últimes setmanes la zona controlada per Ucraïna s'ha reduït en una cinquena part, segons estimacions, mentre que els analistes atribueixen ja aquesta ofensiva a l'anunci dels EUA d'aturar l'ajuda a Ucraïna per forçar una negociació.