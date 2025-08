La defensa aèria russa intercepta més de 90 drons ucraïnesos a diferents punts del país

MADRID 3 ago. (EUROPA PRESS) -

Les forces de defensa antiaèria de l'exèrcit de Rússia han interceptat durant aquest diumenge a la matinada més de 90 drons de les forces armades ucraïneses sobre diverses regions del país, la majoria sobre el mar Negre, segons han informat les autoritats russes.

"Durant la nit del 2 d'agost a les 23.30 de Moscou i fins a les 05.00 de Moscou del 3 d'agost, els sistemes de defensa aèria en servei han destruït i interceptat 93 vehicles aeris no tripulats de tipus avió ucraïnesos", ha notificat el Ministeri de Defensa rus en un missatge compartit a Telegram a primera hora del matí.

La majoria d'aquests dispositius (60) han estat neutralitzats sobre aigües del mar Negre. Així mateix, divuit vehicles aeris del mateix tipus han estat detinguts a la regió de Vorónej, set sobre la regió de Bélgorod, tres sobre la regió de Briansk, dos a Kursk, i un a cadascuna de les regions de Nóvgorod, krai de Krasnodar i Crimea.

A Vorónej, els drons ucraïnesos han solcat els cels de tres barris diferents i han deixat a la regió una dona ferida, d'acord amb un informe preliminar reportat pel cap de la regió, Alexander Gusev.

"Segons dades preliminars, una dona va patir una lesió a la cama com a resultat de la caiguda de les restes de l'UAV. A més, diverses cases particulars i dependències es van incendiar i diversos vehicles van resultar danyats", ha explicat el líder regional en un missatge de Telegram en què ha asseverat que "s'estan esclarint les conseqüències sobre el terreny".

També a Rússia, més d'un centenar de bombers han estat desplegats d'emergència a Sotxi, on un tanc de combustible ha cremat arran d'un atac amb drons procedents d'Ucraïna sobre el districte d'Àdler.

Així ho ha notificat l'alcalde de la ciutat, Andrei Proshunin, en un primer missatge a Telegram: "Un tanc de combustible es va incendiar en un dipòsit de petroli en el districte d'Àdler. Els enderrocs van tornar a impactar contra els edificis de la cooperativa de garatges a Aviatsionnaya. No hi ha víctimes preliminars. Tots els serveis d'emergència estan treballant. Mantinguin la calma. No gravin ni publiquin videos de la liquidació!".

Minuts més tard, el mateix Proshunin explicava que l'incendi es va desencadenar quan els fragments d'un dron "van impactar en un tanc amb productes petrolífers" i que poc després van començar les tasques d'extinció a la zona, on treballen 127 persones i 35 equips.

Aquest incident ha propiciat la imposició de restriccions de vol temporals a l'aeroport de Sotxi com a mesura preventiva "per garantir la seguretat dels vols". L'ordre ha estat revertida una vegada les autoritats locals ha considerat que l'amenaça havia conclòs.

Aquests atacs han tingut lloc després d'una jornada d'elevada tensió en la qual les autoritats russes que gestionen la central nuclear de Zaporíjia, en territori ucraïnès ocupat, han denunciat que un atac de les forces de Kíiv han provocat un incendi, ja sota control, a la zona industrial de les instal·lacions.