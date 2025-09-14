La defensa aèria russa intercepta 80 drons ucraïnesos sobre diferents regions del país i sobre el mar d'Azov

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
Les forces de defensa antiaèria de l'exèrcit de Rússia han interceptat durant la matinada d'aquest diumenge fins a 80 drons de les forces armades ucraïneses sobre diferents regions del país, la majoria concentrats sobre Briansk, segons han informat les autoritats russes.
"Durant la nit d'ahir, els sistemes de defensa aèria en servei han interceptat i destruït 80 vehicles aeris no tripulats de tipus aeronàutic ucraïnesos", ha notificat el Ministeri de Defensa rus en un missatge compartit a Telegram a primera hora del matí.
La majoria d'aquests dispositius (30) ha estat neutralitzada sobre la regió de Briansk. Així mateix, quinze vehicles aeris del mateix tipus han estat detinguts sobre territori de Crimea, dotze sobre la regió de Smolensk, deu sobre la regió de Kaluga, cinc a Nóvgorod, i tres sobre les aigües del mar d'Azov.
A més, uns altres dos vehicles aeris no tripulats han estat abatuts a la regió de Leningrad, i un més en cadascun dels territoris d'Oriol, Riazan i Rostov.
Aquests atacs coincideixen amb un moment de màxima tensió a la regió, després que les forces aèries de Polònia hagin fet enlairar diversos caces a causa de la presència de drons russos en regions properes a la frontera del país. També Romania ha mobilitzat avions de combat després de detectar un dron.
Aquests incidents es produeixen després de la localització de restes de drons russos en fins a disset municipis, la majoria a Lublin, la nit del 9 al 10 de setembre, la qual cosa va provocar l'activació per part de Varsòvia de l'OTAN.