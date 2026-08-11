Decreten tocs de queda a Cali i Pereira després del terratrèmol a Colòmbia

Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo
MADRID, 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Els alcaldes de les ciutats colombianes de Pereira (centre-oest) i Cali (oest), Mauricio Salazar i Alejandro Eder, respectivament, han decretat el toc de queda en les seves urbs per evitar saquejos i facilitar les tasques de rescat, després del terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala de Richter que ha sacsejat al país aquest dilluns.
"Des d'avui a les 18.00 hores (hora local) hem decretat toc de queda fins a les 5.00 hores (hora local) per protegir el comerç de la ciutat. Aquest toc de queda serà al centre de Pereira, a la Comuna Universitat i en el subcentre Cuba", ha precisat Salazar en declaracions als mitjans.
Així mateix, ha instat a la població a no circular en vehicles en aquesta mateixa franja horària, de manera que "els organismes de rescat puguin transitar sense dificultats".