Declaren culpable Hunter Biden pels càrrecs de possessió il·legal d'armes

MADRID, 11 juny (EUROPA PRESS) -

Un jurat de l'estat de Delaware ha declarat Hunter Biden, fill del president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, culpable pels tres càrrecs que pesaven contra ell per comprar una arma afirmant que no consumia drogues, la qual cosa li pot costar una pena de presó.

La jutgessa Maryellen Noreika haurà de dictar sentència, però ara com ara no ha fixat quan ho farà, segons NBC News. Dos dels tres delictes que se li imputaven contemplen una pena màxima de deu anys de presó, mentre que el tercer es castiga amb fins a cinc anys.

Els experts no preveuen que sigui condemnat a 25 anys de presó perquè no té antecedents, si bé el simple veredicte ja és en si un fet inèdit en la història dels EUA, atès que no havia estat condemnat mai per delictes el familiar directe d'un president en exercici.

Hunter Biden, present a la sala durant la lectura del veredicte, estava imputat per tres càrrecs per tenir un revòlver Colt Cobra, durant almenys 11 dies, després d'haver falsificat el 2018 el formulari per comprar-lo i d'haver mentit el venedor en afirmar que no consumia drogues.