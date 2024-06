Declarats dos nous incendis a prop d'Atenes enmig de l'alerta màxima a gairebé tota Grècia

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

Els bombers grecs lluiten des d'aquest dissabte contra dos nous incendis declarats a prop de la capital de Grècia mentre els forts vents dificulten les tasques d'extinció d'altres focus que han provocat l'alerta màxima a gairebé tot el país.

Un dels incendis ha esclatat a la muntanya Parnitha, escenari l'any passat greus incendis forestals. El fum es pot veure des d'Atenes i els habitants de la capital també el poden olorar.

La policia ha aturat el trànsit a moltes carreteres de la zona mentre desenes de bombers amb helicòpters i avions intentaven contenir l'incendi, que fins ara no ha amenaçat propietats.

També s'ha produït un segon incendi a la zona d'Apsropirgos, al nord-oest d'Atenes, on ja hi va haver incendis forestals el 2023 i també a principis d'aquest any. Les autoritats han demanat als residents que evacuessin part de l'àrea mentre els bombers intenten evitar que l'incendi es propagui.

Un tercer incendi que ha esclatat aquest dissabte al matí en una ciutat al sud d'Atenes ha estat ràpidament controlat.

D'altra banda, més de la meitat de Grècia es troba aquest cap de setmana sota alerta d'incendi alta o molt alta, principalment a causa dels forts vents que en alguns casos poden arribar fins a 88 quilòmetres per hora.

Aquesta situació arriba després d'un període de gairebé dues setmanes de batalles contínues amb incendis a tot el país enmig de temperatures més altes del normal, forts vents i sequedat que han creat condicions de polvorí.

En 24 hores fins divendres a la nit, el país va enfrontar 44 incendis. Però al mateix temps, Tessalònica, al nord (la segona ciutat més gran de Grècia), va experimentar fortes pluges que van arrasar algunes carreteres.

El Govern ha implementat mesures de precaució addicionals, com a patrulles de vigilància des de l'aire i patrulles terrestres per part de les forces de l'exèrcit, en un intent per prevenir nous incendis. També prohibeix a les persones romandre en àrees sensibles com boscos i parcs nacionals.

S'espera que Grècia, Espanya i Itàlia experimentin les condicions més caloroses de l'estiu al juliol, segons els meteoròlegs enquestats per Bloomberg. A Grècia la temperatura va pujar per sobre dels 40°C al juny.