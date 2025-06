Declarat el toc de queda a la regió índia de Manipur per la violència entre hindús i cristians

MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de l'estat indi de Manipur han declarat el toc de queda i han suspès els serveis d'Internet a cinc districtes de la vall d'Imfal per intentar aturar l'espiral de violència protagonitzada pels meitei hindús i els kuki cristians.

"Amb vista al fet que es mantinguin la llei i l'ordre, especialment als districtes Est d'Imfal, Oest d'Imfal, Thoubal, Kakching i Bishnupur i evitar que alguns antisocials se n'aprofitin, s'han prohibit les xarxes socials que transmetin imatges, discursos d'odi i vídeos d'odi atiïn la passió de la gent", ha apuntat un portaveu de les autoritats citat per 'The Times of India'.

A més es prohibeixen reunions de més de cinc persones i portar vares, pedres, armes de foc i armes de tall emparant-se en la secció 163, subsecció 2 del Codi de Seguretat del Ciutadà indi. A més hi ha toc de queda en vigor i fins a una altra ordre des de les 22.00 als districtes d'Imfal Est i de Bishnupur.

L'últim episodi de l'escalada l'ha causat la detenció aquest dissabte d'un líder meitei, Kanan Singh, després de la qual s'han difós a xarxes socials vídeos d'un grup d'homes vestits de negre que es ruixaven amb gasolina i amenaçaven amb calar-se foc en protesta per l'arrest, informa el diari indi 'Times of India'.

"Han esclatat protestes violentes després de la detenció d'un líder d'Arambai Tenggol. Tres persones han resultat ferides en enfrontaments d'agitadors amb agents", ha explicat un portaveu policial.

Han sorgit enfrontaments a diferents ubicacions de la capital de l'estat, Imfal. En Jurai Lamlong una torba ha incendiat un autobús i a la porta de Kangla la policia ha emprat gas lacrimogen contra la multitud. A més hi ha hagut trets a Kwakeithel.

En els dos últims anys han mort més de 250 persones als recurrents brots de violència entre la comunitat meitei i la comunitat kuki.