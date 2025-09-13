Declarada l'amenaça de tsunami a la península russa de Kamtxatka després d'un terratrèmol de magnitud preliminar 6,3

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
Un terratrèmol de magnitud preliminar 6,3 en l'escala Richter registrat aquest dissabte davant de les costes orientals de la península russa de Kamtxatka ha provocat l'activació d'una alerta de tsunami, si bé de moment no s'han reportat danys materials ni personals de consideració.
El Servei Geofísic de Rússia ha informat que el sisme es va produir a les 14.37 (hora local) i n'ha identificat l'epicentre a uns 123 quilòmetres de la ciutat de Petropàvlovsk-Kamtxatski, al nord de l'oceà Pacífic. Així, el sisme s'ha produït a una profunditat de 46,8 quilòmetres, segons dades publicades per l'organisme a Telegram i recollits per l'agència russa de notícies Tass.
Per la seva banda, el Grup de Resposta a Erupcions Volcàniques (KVERT), que depèn de l'Institut de Vulcanologia i Sismologia de Rússia, ha donat compte d'una magnitud considerablement superior (7,7), segons els mesuraments efectuats amb els seus propis instruments.
El terratrèmol s'ha percebut clarament a la capital regional, on s'ha calculat una intensitat estimada d'entre 4 i 6 punts en l'escala de Mercalli, segons la mateixa agència, que recull que nombrosos residents van evacuar habitatges, oficines i centres comercials.
Davant de la situació, el governador de Kamtxatka, Vladímir Solodov, ha notificat --també a través de Telegram-- l'activació d'una amenaça de tsunami i ha instat a la població a extremar les precaucions, especialment en zones costaneres com la platja de Khalaktirski i altres punts "de risc".
"Els experts han començat a inspeccionar instal·lacions i habitatges d'importància social després d'una forta rèplica. Tots els serveis es troben en alerta màxima (...). De moment, no hi ha informació sobre danys greus ni destrucció. Es prega mantenir la calma i parar atenció a la informació de les fonts oficials", ha afegit Solodov en el seu missatge.
La península de Kamtxatka se situa al Cinturó de Foc del Pacífic, una de les zones amb més activitat sísmica del planeta, responsable d'aproximadament el 85% dels terratrèmols mundials. De fet, el passat 30 de juliol, un sisme de magnitud 8,8 va sacsejar aquesta mateixa regió, el més fort des del 1952 i seguit de múltiples rèpliques.