Declarada l'alerta regional per tsunami arran d'un sisme de magnitud 7,6 a Filipines

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Un sisme de magnitud preliminar 7,6 aquest dissabte a l'est de Filipines ha generat una alerta per tsunami per una gran part de la regió del Pacífic.

L'alerta, emesa pel Centre d'Alertes de Tsunami dels EUA, afecta de moment Filipines, Malàisia i Indonèsia.

El sisme ha estat registrat a les 15.37 d'aquest dissabte, hora espanyola, a uns cinc quilòmetres a l'est de la línia de platja de la població de Campa, al municipi de Surigao del Sud, amb un hipocentre localitzat a 32 quilòmetres de profunditat, d'acord amb les estimacions del Servei Geològic dels Estats Units (USGS).

L'Institut de Sismologia de Filipines (PHIVOLCS) ha confirmat l'alerta de tsunami i ha instat els residents de les zones costaneres de Surigao del Sud i Davao Oriental a evacuar immediatament a terrenys més elevats o traslladar-se terra endins.

"Segons la base de dades local d'escenaris de tsunamis, s'esperen ones de més d'un metre per sobre de les marees normals i que poden ser més altes a badies i estrets tancats. S'espera un tsunami destructiu, amb ones d'una altura que suposa un perill per a la vida", ha avisat l'institut, en un comunicat recollit per la cadena filipina ABS-CBN.