Declarada una alerta de tsunami per a l'est de Rússia després d'un terratrèmol de magnitud preliminar 7,4

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La costa oriental de Rússia es troba sota alerta de tsunami després de la declaració d'un sisme de magnitud preliminar 7,4 a 144 quilòmetres a l'est de la península de Kamtxatka, a una profunditat de vint quilòmetres, a les 08.49.

El servei d'alerta del Servei Nacional Meteorològic dels Estats Units ha incrementat fa uns minuts el nivell de l'alerta fins a declarar la zona afectada sota "amenaça" de tsunami i també ha emès un avís reduït per possible fort onatge per a l'arxipèlag de Hawaii.

De fet, des de la declaració del sisme de 7,4, el Servei Geològic dels Estats Units, l'USGS, ha constatat més de deu rèpliques a menys profunditat (deu quilòmetres), algunes amb una magnitud preliminar de 6,7.

De moment no hi ha constància de víctimes ni ferits pels efectes del sisme.